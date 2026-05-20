Teenager (†17) tot in Wohnung gefunden: Starb er an einer Überdosis?

Rostock - Schlimme Tragödie in Rostock: Bereits am Montag wurde in einer Wohnung in der Hansestadt die Leiche eines 17-Jährigen gefunden. Starb er an einer Überdosis?

Am Montag gab es einen mutmaßlichen Raubüberfall auf einem 15-Jährigen in Rostock. Am selben Tag wurde die Leiche eines 17-Jährigen gefunden. © Stefan Tretropp

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Montagmorgen gegen 8 Uhr in den Ortsteil Evershagen alarmiert worden. In einer dortigen Wohnung war der Teenager leblos aufgefunden worden, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Nach TAG24-Informationen könnte der Jugendliche womöglich an einer Drogen-Überdosis verstorben sein. Die Sprecherin wollte dies auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.

Sie betonte lediglich, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde - und dass eine etwaige toxikologische Untersuchung des Teenagers Zeit in Anspruch nehmen wird.

"Es gibt derzeit noch keinerlei gesicherte Informationen", betonte die Sprecherin. Allerdings wird der mögliche Zusammenhang mit einem weiteren Einsatz - einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 15-Jährigen in einem Bus - demnach derzeit geprüft.