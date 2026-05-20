Teenager (†17) tot in Wohnung gefunden: Starb er an einer Überdosis?

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Am Montag wurde in Rostock die Leiche eines 17-Jährigen gefunden. Starb er an einer Überdosis? Es könnte eine Verbindung zu einem anderen Einsatz geben.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Rostock - Schlimme Tragödie in Rostock: Bereits am Montag wurde in einer Wohnung in der Hansestadt die Leiche eines 17-Jährigen gefunden. Starb er an einer Überdosis?

Am Montag gab es einen mutmaßlichen Raubüberfall auf einem 15-Jährigen in Rostock. Am selben Tag wurde die Leiche eines 17-Jährigen gefunden.
Am Montag gab es einen mutmaßlichen Raubüberfall auf einem 15-Jährigen in Rostock. Am selben Tag wurde die Leiche eines 17-Jährigen gefunden.  © Stefan Tretropp

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Montagmorgen gegen 8 Uhr in den Ortsteil Evershagen alarmiert worden. In einer dortigen Wohnung war der Teenager leblos aufgefunden worden, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Nach TAG24-Informationen könnte der Jugendliche womöglich an einer Drogen-Überdosis verstorben sein. Die Sprecherin wollte dies auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.

Sie betonte lediglich, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde - und dass eine etwaige toxikologische Untersuchung des Teenagers Zeit in Anspruch nehmen wird.

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"Es gibt derzeit noch keinerlei gesicherte Informationen", betonte die Sprecherin. Allerdings wird der mögliche Zusammenhang mit einem weiteren Einsatz - einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 15-Jährigen in einem Bus - demnach derzeit geprüft.

Die genauen Hintergründe und möglichen Zusammenhänge zwischen beiden Einsätzen blieben zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: Stefan Tretropp

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