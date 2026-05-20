23-Jähriger nach Fund von toter Frau (†52) in U-Haft: Verdacht auf Totschlag

Hanau - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Hanau befindet sich der festgenommene Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Tote (†52) war am Dienstag blutüberströmt auf dem Parkhaus vor einem Hanauer Wohnhaus gefunden worden. © Michael Bauer/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, erließ das Amtsgericht Hanau Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der beschuldigte 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am Dienstag war die Leiche der Frau vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die 52-Jährige sei blutüberströmt gewesen und habe Anzeichen "scharfer Gewalt" aufgewiesen, teilten die Ermittler mit.

Die Polizei nahm einen 23-Jährigen fest. Der Mann habe den Notruf gewählt und sei in Tatortnähe gestellt worden. Noch am Abend wurde die Leiche obduziert. Das Ergebnis steht noch aus.