Ermittlungen wegen Gewaltverbrechen: Toter in Waldstück entdeckt!

Hamburg - Schreckliche Entdeckung in der Hansestadt: In einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen ist am Donnerstagnachmittag die Leiche eines 27-Jährigen gefunden worden.

In Hamburg wurde am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück eine Leiche entdeckt. © Zusatz: NEWS5 / N5 DESK

Der Lagedienst der Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Zeugen seien an einem Golfplatz in der Straße "In de Bargen" unterwegs gewesen, als sie die Leiche des Mannes entdeckten, bei dem es sich um einen 27-Jährigen handelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Da die Beamten mehrere Verletzungen an dem Leichnam feststellten, übernahm die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft noch am Abend die weiteren Ermittlungen.