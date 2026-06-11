Schreckliche Entdeckung auf Urlaubsinsel: Lebloser Windsurfer treibt vor Ostsee-Küste

Fehmarn - Tragischer Fund auf der Ostseeinsel Fehmarn: Am Mittwochnachmittag machten Passantinnen am Strand eine erschütternde Entdeckung.

Am Mittwoch entdeckten Passantinnen einen toten Windsurfer in der Ostsee. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa

Gegen 14.20 Uhr bemerkten mehrere Frauen einen sich nicht bewegenden Mann, der im Wasser zwischen Gold und Strukkamphuk trieb. Sofort alarmierten sie über den Notruf Polizei und Rettungsdienst.

Gleichzeitig machten sie einen weiteren Passanten auf die Situation aufmerksam. Dem Mann gelang es schließlich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, den nicht ansprechbaren Windsurfer aus dem Wasser zu ziehen.

Doch jede Hilfe kam zu spät: Wie sich später herausstellte, war der Sportler bereits verstorben.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 69-jährigen Windsurfer aus Rheinland-Pfalz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.