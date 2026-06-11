Toter Mann (†23) am Erdbeerfeld in der Pfalz gibt Polizei weiter Rätsel auf

Grünstadt - Der Fund eines toten Mannes an einem Erdbeerfeld nahe Grünstadt in Rheinland-Pfalz gibt den Ermittlern nach wie vor Rätsel auf.

Die Ermittler gehen von einem Unfallgeschehen aus und suchen weiterhin Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Kripo hofft weiterhin auf Hinweise von Zeugen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Die Obduktion hat demnach ergeben, dass der 23-Jährige aus Grünstadt vermutlich am 18. Mai bis etwa Mitternacht gestorben ist.

Zuletzt war er an dem Abend dieses Tages in Wattenheim gesehen worden. Sein zunächst nicht auffindbares Mountainbike und seine Stiefel wurden mittlerweile gefunden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann barfuß unterwegs gewesen war.