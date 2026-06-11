Toter Mann (†23) am Erdbeerfeld in der Pfalz gibt Polizei weiter Rätsel auf
Von Sabine Maurer
Grünstadt - Der Fund eines toten Mannes an einem Erdbeerfeld nahe Grünstadt in Rheinland-Pfalz gibt den Ermittlern nach wie vor Rätsel auf.
Die Kripo hofft weiterhin auf Hinweise von Zeugen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.
Die Obduktion hat demnach ergeben, dass der 23-Jährige aus Grünstadt vermutlich am 18. Mai bis etwa Mitternacht gestorben ist.
Zuletzt war er an dem Abend dieses Tages in Wattenheim gesehen worden. Sein zunächst nicht auffindbares Mountainbike und seine Stiefel wurden mittlerweile gefunden.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann barfuß unterwegs gewesen war.
Innere Verletzungen deuten auf Verkehrsunfall hin
Feldarbeiter hatten die Leiche am frühen Morgen des 19. Mai zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg (Pfalz) gefunden.
Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung wurden innere Verletzungen entdeckt, die mutmaßlich von einem Verkehrsunfall stammen. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.
Hinweise nimmt die zuständige Kripo in Neustadt unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa