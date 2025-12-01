Feuerwehr findet Leiche in abgebranntem Wohnhaus: 400.000 Euro Schaden

Obersontheim - Tragödie im Kreis Schwäbisch Hall: Eine Person wurde am Montag nach einem Wohnhausbrand in Obersontheim tot aufgefunden.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Das Feuer brach nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden in einem Wohnhaus an der Hauptstraße aus und breitete sich rasch aus. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus bereits im Vollbrand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den leblosen Mann nach den Löscharbeiten im Gebäude. Es wird vermutet, dass es sich um den Bewohner des Hauses handelt.

Die Feuerwehr konnte zwar verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen, dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn auf rund 400.000 Euro.