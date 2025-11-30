Schockfund in Berliner Park: Leiche entdeckt! War es Mord?
Von Mia Bucher
Berlin - Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen im Heinrich-Lassen-Park in Schöneberg mit Verletzungen tot aufgefunden worden.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.
Rettungskräfte seien um 6 Uhr gerufen worden, hätten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können.
Der Mann war vermutlich obdachlos, so der Sprecher. Alter und Identität seien noch nicht bekannt.
Die Einsatzkräfte nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige fest, die Blut an der Kleidung hatten, wie der Sprecher sagte. Auch sie seien wahrscheinlich obdachlos. Eine Mordkommission ermittelt.
Titelfoto: Julius-Christian Schreiner/dpa