Schockfund in Berliner Park: Leiche entdeckt! War es Mord?

Berlin - Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen im Heinrich-Lassen-Park in Schöneberg mit Verletzungen tot aufgefunden worden.

In der Nähe des Leichenfundortes entdeckte die Polizei zwei Personen mit blutiger Kleidung. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Rettungskräfte seien um 6 Uhr gerufen worden, hätten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Der Mann war vermutlich obdachlos, so der Sprecher. Alter und Identität seien noch nicht bekannt.