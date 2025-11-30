Vermutlich gestürzt: Leblose Person in Eidelstedt gefunden

Hamburg - Am Rande des Niendorfer Geheges in Hamburg -Eidelstedt ist die Leiche eines Mannes (†87) gefunden worden.

Die vermisste Person wurde am Rande des Niendorfer Geheges gefunden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Der Tote habe abseits einer kleinen Straße gelegen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Todesermittler gingen derzeit davon aus, dass der 87-Jährige durch einen Sturz ums Leben kam. Er habe eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Todesursache könne aber auch eine Erkrankung gewesen sein. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.