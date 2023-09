30.09.2023 18:55 5.925 Feuerwehr findet sitzende Leiche in brennendem Auto: War es ein Verbrechen?

In Fischbachtal im Odenwald (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurde am Freitagabend in einem brennenden, geparkten Auto eine sitzende Leiche gefunden!

Von Florian Gürtler

Odenwald/Fischbachtal - Nach einem Leichenfund bei Fischbachtal im südhessischen Odenwald (Landkreis Darmstadt-Dieburg) steht die Polizei vor vielen Rätseln. Eines konnte mittlerweile wohl gelöst werden. In Fischbachtal-Nonrod im südhessischen Odenwald wurde eine Leiche in einem brennenden Auto entdeckt: Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck! (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker, dpa/Boris Roessler Am Anfang stand ein lichterloh brennendes geparktes Auto, welches am gestrigen späten Freitagabend im Stadtteil Nonrod entdeckt wurde. Die Feuerwehr rückte nach der Alarmierung umgehend an und begann mit den Löscharbeiten. Dabei machten die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung. Es wurde eine "im Fahrzeug sitzende Leiche aufgefunden", berichtete ein Sprecher. Die Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Südhessen hat die Ermittlungen übernommen - dabei konnten die Beamten ein Verbrechen zunächst nicht ausschließen. Mittlerweile wurde jedoch bekannt gegeben, dass es bislang keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden gäbe.

Weitere Angaben wollte die Polizei aus "Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen" vorerst nicht machen. Erstmeldung vom 30. September, 7.28 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.52 Uhr.

