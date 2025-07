Fünf Tote, darunter ein Polizist! New Yorker Amok-Täter hinterließ Abschiedsbrief

Ein Mann in New York hat mindestens vier Menschen in einem Manhattaner Wolkenkratzer erschossen und sich danach selbst getötet.

Von Jörg Vogelsänger New York City - Nach den Schüssen mit fünf Toten in einem New Yorker Wolkenkratzer ist bei dem mutmaßlichen Täter laut Medienberichten ein Abschiedsbrief gefunden worden! Darin schrieb der 27-Jährige laut CNN, dass er nach eigener Überzeugung an CTE litt, einer degenerativen Erkrankung des Gehirns, die etwa bei Boxern und Football-Spielern festgestellt worden ist.



Einsatzkräfte der Polizei am Tatort auf der 52nd Street zwischen Park und Lexington Avenue. © dpa/AP | Angelina Katsanis Der Schütze hatte sich nach Angaben der Polizei nach der Tat erschossen. Das Schreiben gebe möglicherweise Hinweise auf das Motiv, hieß es in den Berichten weiter. In dem Brief bitte der 27-Jährige darum, dass sein Gehirn untersucht werde, berichtete CNN unter Berufung auf Ermittlerkreise weiter. Der Mann erwähne in dem Schreiben auch einen Spieler der NFL, der 2005 im Zusammenhang mit einer Gehirnerkrankung Suizid begangen habe. In dem Gebäude in New York, wo die Schüsse fielen, befindet sich die NFL-Zentrale. Einer der Mitarbeiter des Verbands sei bei dem Angriff schwer verletzt worden, hieß es weiter. Der mutmaßliche Täter war laut Medienberichten in jüngeren Jahren selbst ein Ausnahmesportler und vielversprechender Football-Spieler. Mord Provokant und makaber: Mörder bringt T-Shirt-Kollektion zur eigenen Tat heraus Mord Drei Leichen in Niederbayern entdeckt: Lag eine davon zerstückelt im Kühlschrank? Nach Angaben der Polizei hatte er eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen.

Polizist unter Todesopfern in New York