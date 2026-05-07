Frau (†39) tot in Auto gefunden: 41-Jähriger festgenommen

Bad Rappenau-Bonfeld - Ein schneller Fandungserfolg: Nach dem Fund einer toten Frau (†39) in einem Auto im Landkreis Heilbronn hat die Bundespolizei einen Tatverdächtigen (41) festgenommen.

Am Donnerstagmorgen wurde eine tote Frau in einem Auto bei Bad Rappenau-Bonfeld entdeckt. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Wie das Polizeipräsidium Heilbronn am Donnerstagabend bekannt gab, stellten Behörden nach länderübergreifenden Ermittlungen am Nachmittag einen 41-jährigen Mann im bayerischen Regensburg.

Der Mann mit irakischer Staatsbürgerschaft wird verdächtigt, die 39-Jährige getötet zu haben. Der Verdächtige und das Opfer hätten eine Vorbeziehung gehabt. Die tote Frau stammt nach ersten Erkenntnissen aus Heilbronn. Nähere Hintergründe könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlichen, hieß es.

Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Feldweg bei Bad Rappenau eine tote Frau in einem schwarzen Mercedes entdeckt.