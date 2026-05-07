Frau (†39) tot in Auto gefunden: 41-Jähriger festgenommen
Bad Rappenau-Bonfeld - Ein schneller Fandungserfolg: Nach dem Fund einer toten Frau (†39) in einem Auto im Landkreis Heilbronn hat die Bundespolizei einen Tatverdächtigen (41) festgenommen.
Wie das Polizeipräsidium Heilbronn am Donnerstagabend bekannt gab, stellten Behörden nach länderübergreifenden Ermittlungen am Nachmittag einen 41-jährigen Mann im bayerischen Regensburg.
Der Mann mit irakischer Staatsbürgerschaft wird verdächtigt, die 39-Jährige getötet zu haben. Der Verdächtige und das Opfer hätten eine Vorbeziehung gehabt. Die tote Frau stammt nach ersten Erkenntnissen aus Heilbronn. Nähere Hintergründe könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlichen, hieß es.
Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Feldweg bei Bad Rappenau eine tote Frau in einem schwarzen Mercedes entdeckt.
Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet die Bevölkerung weiter um Mithilfe. Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Bad Rappenau-Bonfeld, insbesondere entlang der Landesstraße 1107, Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich melden. Tel: 07131 104 4444.
Erstmeldung vom 7. Mai 2026, 12.35 Uhr; letzte Aktualisierung 19.46 Uhr.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa