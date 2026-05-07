Tragisches Unglück: Mutter findet Sohn (†3) tot in Sandgrube im Garten

Westoverledingen - Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein schreckliches Unglück in Grotesgaste im Kreis Westoverledingen im Landkreis Leer (Ostfriesland). Eine Mutter hat ihren dreijährigen Sohn verschüttet in einer Sandgrube im eigenen Garten gefunden. Die Staatsanwaltschaft Aurich geht von einem Unglücksfall aus.

Alle Rettungsmaßnahmen waren vergebens. Der Junge (†3) starb auf dem Weg ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Das Kind ist mutmaßlich beim Spielen in einer Sandgrube verschüttet worden. Die eigene Mutter hatte den Jungen bewusstlos im Garten gefunden, erklärte Anna Hoormann von der Staatsanwaltschaft Aurich auf Nachfrage von TAG24.

Umgehend wurde ein Rettungswagen gerufen. Rund zwei Stunden lang hatten die alarmierten Kräfte versucht, den Jungen zu reanimieren.

Doch bei dem anschließenden Transport per Helikopter in das Krankenhaus Oldenburg waren alle Maßnahmen gescheitert, so die Staatsanwältin weiter. Der Junge konnte nicht wiederbelebt werden.

Trotz, dass die Staatsanwaltschaft derweil kein Strafverfahren eingeleitet hat, ist für Donnerstagmorgen eine Obduktion angesetzt. Das sei "der normale Gang" beim Versterben von "jüngeren Personen", erklärte Hoormann.