Schockierender Fund in Ottobrunn: Mann liegt leblos auf Straße

Ottobrunn - In der 23.000-Seelen-Gemeinde Ottobrunn im Kreis München wurde am frühen Montagmorgen ein 57-Jähriger leblos auf der Straße liegend aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte, fand ein Passant den 57-Jährigen am Montag gegen 5.30 Uhr auf der Fahrbahn in der Mozartstraße – neben dem Mann lag ein Rennrad.

Der Passant leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und verständigte den Notruf. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten", so die Polizei.

Die Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei zum genauen Unfallhergang laufen. Die Polizei sucht Zeugen.