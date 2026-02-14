Mann tot in Mehrfamilienhaus gefunden: Tatverdächtiger in U-Haft

Salzwedel - Schrecklicher Fund in der Altmark: Am Donnerstag wurde ein toter Mann in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Ein mutmaßlicher Täter sitzt bereits hinter Gittern.

Ein Hausbewohner aus der Altmark wurde getötet. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Zeugen hatten den Toten gegen Mittag in seiner Wohnung in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) entdeckt und sofort die Polizei verständigt.

Nach ersten Erkenntnissen war das 34-jährige Opfer zuvor mit einem 47-jährigen Wohnungsinhaber in einen Streit geraten, der eskalierte.

Der Ältere verletzte den Geschädigten so schwer, dass jede Hilfe zu spät kam.

Die Polizeiinspektion Stendal machte keine genaueren Angaben zur Tatwaffe oder dem Tathergang.