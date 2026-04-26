Frauen-Leiche in Wohnung gefunden: Polizei ermittelt

In Hettstedt wurde eine Leiche gefunden. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Am Samstagmittag wurde gegen 13 Uhr die Leiche einer 81 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) gefunden.

Ihre Angehörigen hatten sie entdeckt und dann die Polizei gerufen.

Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, soll nun die Todesursache ermittelt werden. Die Beamten sicherten Spuren vor Ort.