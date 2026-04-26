Frauen-Leiche in Wohnung gefunden: Polizei ermittelt
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Hettstedt - Schock-Fund im Landkreis Mansfeld-Südharz!
Am Samstagmittag wurde gegen 13 Uhr die Leiche einer 81 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) gefunden.
Ihre Angehörigen hatten sie entdeckt und dann die Polizei gerufen.
Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, soll nun die Todesursache ermittelt werden. Die Beamten sicherten Spuren vor Ort.
Da die Ermittlungen erst ganz am Anfang stehen und nicht behindert werden sollen, teilte die Polizeiinspektion keine weiteren Details zum Leichenfund mit.
Titelfoto: Axel Heimken/dpa