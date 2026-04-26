Frauen-Leiche in Wohnung gefunden: Polizei ermittelt

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Schock-Fund im Landkreis Mansfeld-Südharz! Am Samstagmittag wurde die Leiche einer 81 Jahre alte Frau entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Von Lena Schubert

Hettstedt - Schock-Fund im Landkreis Mansfeld-Südharz!

In Hettstedt wurde eine Leiche gefunden. (Symbolbild)
In Hettstedt wurde eine Leiche gefunden. (Symbolbild)  © Axel Heimken/dpa

Am Samstagmittag wurde gegen 13 Uhr die Leiche einer 81 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) gefunden.

Ihre Angehörigen hatten sie entdeckt und dann die Polizei gerufen.

Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, soll nun die Todesursache ermittelt werden. Die Beamten sicherten Spuren vor Ort.

Da die Ermittlungen erst ganz am Anfang stehen und nicht behindert werden sollen, teilte die Polizeiinspektion keine weiteren Details zum Leichenfund mit.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa

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