17.06.2024 22:33 Frauenleiche am Rheinufer bei Worms entdeckt: Verdacht auf Kapitalverbrechen

Am Montagabend wurde am Rheinufer in Worms die Leiche einer Frau geborgen. Die Polizeiabteilung für Kapitaldelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Von Marc Thomé

Worms - In Worms (Rheinland-Pfalz) wurde am Abend des heutigen Montags am Rheinufer die Leiche einer Frau entdeckt. Mittlerweile konnte die Leiche geborgen werden. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie ein Sprecher der Polizei in Mainz mitteilte, wurde die Leiche mittlerweile mit Unterstützung der Wormser Feuerwehr geborgen. Die Identität der Frau sowie die Hintergründe ihres Todes sind zurzeit Gegenstand der Ermittlungen, die auf Hochtouren laufen. Diese wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Mainz vom Kommissariat K 11 übernommen, das für Kapitaldelikte zuständig ist. Bereits am gestrigen Sonntag wurde im nur etwa 20 Kilometer von Worms entfernten südhessischen Bensheim die Leiche einer Frau gefunden. Auch hier wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Titelfoto: 123RF/udo72