Mord am Baggersee in Bensheim? Spaziergängerin findet Frauenleiche

Darmstadt/Bensheim - Der Fund einer weiblichen Leiche bei dem Baggersee Erlache in Südhessen löste am gestrigen Sonntag Alarm aus: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts - eine Mordkommission wurde eingerichtet!

Nach einem Leichenfund bei Bensheim im Kreis Bergstraße setzten umfangreiche Ermittlungen ein - die Polizei geht ganz klar von einem Tötungsdelikt aus. © KEUTZTV-NEWS

Eine Spaziergängerin machte gegen 12.25 Uhr die furchtbare Entdeckung, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Demnach stieß die Frau in der Nähe des Baggersees Erlache bei Bensheim auf eine "leblose Person".

"Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die aufgefundene Person, deren Identität im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen noch zweifelsfrei geklärt werden muss, gewaltsam ums Leben kam", erklärte ein Sprecher zunächst.

Am Montagmittag wandten sie die Ermittler dann mit einer weiteren Erklärung an die Öffentlichkeit. Wie nun bekannt gegeben wurde, handelt es sich bei der Toten "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um die Leiche einer 40-jährigen Frau, die seit dem 4. Juni von der Polizei in Südhessen im Rahmen einer Vermissten-Fahndung gesucht wurde.

"Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wurde die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens", konkretisierte der Sprecher die ersten Angaben der Ermittler nach dem Leichenfund. Die Hintergründe der Bluttat seien noch völlig unklar.