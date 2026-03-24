Frauenleiche in Talsperre im Schwarzwald entdeckt: Polizei prüft Vermisstenfall
Forbach - Ein grausiger Fund hat am späten Sonntagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften an der Schwarzenbachtalsperre in Forbach (Kreis Rastatt) ausgelöst. Zeugen entdeckten eine leblose Person im Wasser, die offenbar bereits seit längerer Zeit verstorben war.
Gegen 16.50 Uhr bemerkten Passanten den weiblichen Leichnam, der im Wasser der Talsperre trieb. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau an Land.
Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler lag der Todeszeitpunkt bereits länger zurück, was die sofortige Identifizierung vor Ort erschwerte. Erste Untersuchungen im direkten Umfeld des Fundortes führten zu keinem Ergebnis.
Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es sich bei der Toten um eine Frau handelt, die bereits seit längerer Zeit als vermisst gemeldet ist. Ein konkreter Abgleich der Daten steht jedoch noch aus.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor.
In diesem Zusammenhang weist die Polizei Offenburg ausdrücklich darauf hin, dass Hilfe in seelischen Krisen jederzeit verfügbar ist.
Im Einklang mit dem Medienkodex der Polizei Baden-Württemberg berichtet die Redaktion in der Regel nicht über Suizidfälle. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Rufnummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa