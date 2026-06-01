Leiche in Fluss entdeckt: Feuerwehr birgt toten Mann in Rastatt

Rastatt - Ein Fußgänger hat am Sonntagmorgen in Rastatt eine schreckliche Entdeckung gemacht: Im Flusslauf der Murg lag eine leblose Person unter Wasser.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Gegen 8.45 Uhr bemerkte der aufmerksame Fußgänger den leblosen Körper im Wasser und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die Person aus dem Fluss, jedoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist nicht geklärt, wie der Mann ums Leben kam und um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt. Nach ersten Angaben der Polizei ist der Tote etwa 30 Jahre alt.

Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung oder ein Verbrechen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.