Nach Fähren-Notruf: Rätsel um Leichenfund im Bodensee

Konstanz - Der Fund einer weiblichen Leiche im Bodensee gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Um die Leiche zu identifizieren, sei auch eine Obduktion möglich, hieß es von der Polizei .

Am Sonntag kam es zu einer großen Suchaktion am Bodensee. (Symbolfoto) © Urbaniak/Südwestdeutsches Mediennetzwerk/dpa

Darüber entscheide die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler wollen demnach klären, ob es sich bei der Leiche um eine Frau handelt, die laut einer Zeugenaussage am Sonntag auf einer Bodensee-Fähre über Bord gegangen sein soll.

Ein Mann hatte nach Angaben der Wasserschutzpolizei beobachtet, wie eine Frau an der Reling stand. Als er sich kurz abwandte, habe er ein Klatschen gehört und angenommen, dass die Frau ins Wasser gefallen sei. Die Fähre war auf der Überfahrt von Meersburg (Bodenseekreis) nach Konstanz und setzte nach der Beobachtung des Mannes einen Notruf ab.

Daraufhin lief etwa 80 bis 1000 Meter vom Konstanzer Fährufer entfernt ein Großeinsatz an: Feuerwehr, DLRG, Wasserschutzpolizei und Rettungsdienst suchten noch in der Nacht stundenlang nach der Vermissten.

Neun Boote, mehrere Drohnen, ein Polizeihubschrauber und ein Wasserortungshund kamen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte kontrollierten laut DLRG auch die Ufer- und Hafenbereiche rund um Konstanz.

Dennoch blieb die Suche erfolglos und wurde demnach noch in der Nacht abgebrochen. Die Wasserschutzpolizei sprach danach von einer möglichen Wahrnehmungstäuschung als Ursache des Notrufs und gab zunächst Entwarnung.