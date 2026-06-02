Wer ist die Tote im Rhein bei Remagen? Polizei sucht mit Foto dringend Hinweise

Remagen - Eine tote Frau ist am Pfingstmontag beim Remagener Stadtteil Oberwinter ( Rheinland-Pfalz ) im Rhein entdeckt worden - wenige Kilometer von der nordrhein-westfälischen Landesgrenze entfernt.

Die Frauenleiche war im Remagener Stadtteil Oberwinter aus dem Rhein geborgen worden. © Thomas Frey/dpa

Die Identität der Toten ist bislang unklar, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Dienstag mitteilte. Dokumente wie Ausweis oder Führerschein wurden nicht bei ihr gefunden.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung habe es zunächst nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bleibe vorerst unklar, wo die Frau in den Rhein gelangt sei. Vor allem flussaufwärts würden Vermisstenanzeigen geprüft.

Die Tote wird wie folgt beschrieben: