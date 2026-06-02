Wer ist die Tote im Rhein bei Remagen? Polizei sucht mit Foto dringend Hinweise

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Bereits am Pfingstmontag wurde eine tote Frau aus dem Rhein bei Remagen geborgen. Noch gibt es laut Polizei keine Hinweise auf die Identität der Leiche.

Von Jens Albes

Remagen - Eine tote Frau ist am Pfingstmontag beim Remagener Stadtteil Oberwinter (Rheinland-Pfalz) im Rhein entdeckt worden - wenige Kilometer von der nordrhein-westfälischen Landesgrenze entfernt.

Die Frauenleiche war im Remagener Stadtteil Oberwinter aus dem Rhein geborgen worden.
Die Frauenleiche war im Remagener Stadtteil Oberwinter aus dem Rhein geborgen worden.  © Thomas Frey/dpa

Die Identität der Toten ist bislang unklar, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Dienstag mitteilte. Dokumente wie Ausweis oder Führerschein wurden nicht bei ihr gefunden. 

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung habe es zunächst nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bleibe vorerst unklar, wo die Frau in den Rhein gelangt sei. Vor allem flussaufwärts würden Vermisstenanzeigen geprüft.

Die Tote wird wie folgt beschrieben:

Ex-Freund brachte es nicht mehr zurück: Vermisstes Kind wieder da, Mann festgenommen
Vermisste Personen Ex-Freund brachte es nicht mehr zurück: Vermisstes Kind wieder da, Mann festgenommen
  • Helle Hautfarbe
  • Alter: etwa 20 bis 40 Jahre
  • Größe: etwa 1,65 Meter
  • Adipöse Figur/127 Kilogramm schwer
  • Bräunlich-rotes, mittellanges Haar
  • Rot lackierte Fingernägel/Fußnägel
  • Keine Tattoos/kein Schmuck

Zudem wurde ein Foto der Frau veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise zur Identität der Frau nehmen die Kripo in Mayen unter der Rufnummer 02651/801-0 oder die Polizeiinspektion in Remagen unter der Rufnummer 02642/9382-0 entgegen.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa

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