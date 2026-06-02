Wer ist die Tote im Rhein bei Remagen? Polizei sucht mit Foto dringend Hinweise
Von Jens Albes
Remagen - Eine tote Frau ist am Pfingstmontag beim Remagener Stadtteil Oberwinter (Rheinland-Pfalz) im Rhein entdeckt worden - wenige Kilometer von der nordrhein-westfälischen Landesgrenze entfernt.
Die Identität der Toten ist bislang unklar, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Dienstag mitteilte. Dokumente wie Ausweis oder Führerschein wurden nicht bei ihr gefunden.
Hinweise auf eine Fremdeinwirkung habe es zunächst nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bleibe vorerst unklar, wo die Frau in den Rhein gelangt sei. Vor allem flussaufwärts würden Vermisstenanzeigen geprüft.
Die Tote wird wie folgt beschrieben:
- Helle Hautfarbe
- Alter: etwa 20 bis 40 Jahre
- Größe: etwa 1,65 Meter
- Adipöse Figur/127 Kilogramm schwer
- Bräunlich-rotes, mittellanges Haar
- Rot lackierte Fingernägel/Fußnägel
- Keine Tattoos/kein Schmuck
Zudem wurde ein Foto der Frau veröffentlicht.
Sachdienliche Hinweise zur Identität der Frau nehmen die Kripo in Mayen unter der Rufnummer 02651/801-0 oder die Polizeiinspektion in Remagen unter der Rufnummer 02642/9382-0 entgegen.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa