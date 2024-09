28.09.2024 13:42 Frauenleiche in Wald bei Calw entdeckt: Mann in U-Haft

Am vergangenen Montag wurde die Leiche einer Frau (†25) in einem Waldstück in Bad Teinach-Zavelstein gefunden. Die Ermittlungen zeigten Erfolg.

Von Johanna Baumann

Calw/Bad Teinach-Zavelstein - Am vergangenen Montag wurde die Leiche einer Frau (†25) in einem Waldstück in Bad Teinach-Zavelstein gefunden. Ein Gewaltverbrechen wurde angenommen. Nach dem Fund der Leiche ermittelte die Polizei auf Hochtouren. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa, Jonas Walzberg/dpa Bei der Toten soll es sich um eine seit dem 2. September vermisste Frau aus Bad Teinach-Zavelstein handeln. Die Kriminalpolizei Calw richtete die Sonderkommission "Hirsch" ein. Die Ermittlungen zeigten nun Erfolg. Ein 45 Jahre alter Mann steht wegen des möglichen Tötungsverdachts unter Verdacht. Er wurde am Freitag in Untersuchungshaft gebracht. Gerichtsprozesse Niedersachsen Ehepaar soll Tochter vergewaltigt haben: Schockierender Freispruch! Das Motiv sowie weitere Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei gab am Freitag jedoch bekannt, dass der Festgenommene und die Tote sich kannten. Das Beziehungsverhältnis ist nicht bekannt. Im Zuge der Ermittlungen wird um sachdienliche Hinweise gebeten. Es geht demnach um Beobachtungen, die am 2. September im Bereich des Waldgebiets zwischen den Ortschaften Emberg, Schmieh und Rötenbach gemacht wurden. Augenzeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 melden.

