09.06.2024 16:34 2.113 Frauenleiche in Waldstück gefunden: Wurde sie ermordet?

In einem Waldstück in Niebüll (Schleswig-Holstein) ist am gestrigen Samstag eine Leiche gefunden worden. Es soll Hinweise geben, dass sie ermordet wurde.

Von Bastian Küsel

Niebüll - Schock-Fund im Norden: In einem Waldstück in Niebüll (Schleswig-Holstein) ist am gestrigen Samstag eine Leiche gefunden worden. In einem Waldstück in Niebüll (Schleswig-Holstein) ist am gestrigen Samstag eine Leiche gefunden worden. (Symbolfoto) © 123rf/Udo Herrmann Auf TAG24-Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Leitstelle am Sonntagnachmittag den Fund, wollte aus ermittlungstaktischen Gründen aber keine weiteren Details nennen. Nachdem die "sh:z" bereits am gestrigen Abend über den Leichenfund berichtet hatte, schreibt "BILD" nun, dass es sich bei der toten Person um eine Frau handeln und diese ermordet worden sein soll. Demnach sei die Leiche von einer Passantin gefunden worden, die mit ihrem Hund auf einer Gassirunde unterwegs gewesen sei. Vermisste Personen Unglück in den Niederlanden: Vermisster (†22) aus NRW tot geborgen! Die Auffindesituation habe keinen Zweifel daran gelassen, dass es sich um ein Verbrechen handele. Anfang nächster Woche soll es eine gemeinsame Erklärung der Polizei sowie der zuständigen Staatsanwaltschaft zu dem Leichenfund geben.

Titelfoto: 123rf/Udo Herrmann