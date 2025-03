14.03.2025 15:15 Frauenleiche in Wohnhaus in Nidderau entdeckt: War es ein Gewaltverbrechen?

Am Morgen des heutigen Freitags wurde in einem Wohnhaus in Nidderau die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei ermittelt zurzeit in alle Richtungen.

Von Marc Thomé

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilten, wurde die tote Frau in einem Haus im Zeisigweg im Stadtteil Ostheim entdeckt. Weiter heißt es, dass dort zurzeit umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung stattfänden. Auch die Frankfurter Rechtsmedizin sei vor Ort. Laut Polizei sei außerdem noch nicht umfassend geklärt, ob es sich beim Tod der Frau um ein Gewaltverbrechen handelt. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht zurzeit unter anderem ein auf die Frau zugelassener schwarz-grauer Mini Cooper mit dem Kennzeichen HU-N 313. Dieser sei zuletzt am gestrigen Donnerstagabend von einer Zeugin gesehen worden. Seitdem fehlt von dem Auto jede Spur. Das Wohnhaus, in dem die tote Frau gefunden wurde, liegt im Zeisigweg im Nidderauer Stadtteil Ostheim. © OpenStreetMap Hinweise auf das Fahrzeug sowie sonstige im Zusammenhang mit dem Tod der Frau gemachte Beobachtungen können den zuständigen Ermittlern unter der Rufnummer 06181/100-123 mitgeteilt werden.

