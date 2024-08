07.08.2024 16:28 Getötete Frau (†46) in Waldstück entdeckt: Polizei nimmt Verdächtigen fest!

Am Sonntag wurde in einem Wald in Nordhessen die Leiche einer getöteten Frau entdeckt. Ein Tatverdächtiger hat sich nun der Polizei gestellt.

Von Marc Thomé

Kassel - Nachdem am vergangenen Sonntag in einem Waldstück in Söhrewald (Landkreis Kassel) die Leiche einer 46 Jahre alten Frau gefunden wurde, konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen. Am Dienstag hat sich der verdächtige 62-Jährige der Polizei gestellt und wurde festgenommen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Zuvor hatten die Ermittlungen ergeben, dass die Frau Opfer einer Gewalttat wurde. Am gestrigen Dienstag hat sich laut einer Sprecherin der Polizei ein 62 Jahre alter Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit den Behörden gestellt. Am Mittwoch erließ das Amtsgericht Kassel gegen den Mann wegen des Verdachts auf Totschlag einen Haftbefehl. Der 62-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte, handelt es sich bei dem Festgenommenen nach den derzeitigen Erkenntnissen um einen Bekannten des Opfers. Er sei dringend tatverdächtig, die Frau am vergangenen Mittwoch in dem Waldstück mittels stumpfer Gewalt getötet zu haben. Der genaue Ablauf der Tat sowie die Hintergründe sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa