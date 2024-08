Weibliche Leiche im Wald gefunden: Polizei schließt Gewalttat nicht aus

Kassel - Am gestrigen Sonntag haben zwei Pilzsammlerinnen in Söhrewald im nordhessischen Landkreis Kassel eine Leiche gefunden .

Nach dem Leichenfund wurde das Gebiet mehrere Stunden lang für die Spurensicherung gesperrt. © 123RF/udo72

Noch ist die Identität der toten Frau laut einer Sprecherin der Polizei nicht geklärt. Eine Gewalttat könne zurzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Entdeckt wurde die Leiche gegen 12 Uhr in einem Waldstück an der L3460 bei Söhrewald, etwa 250 Meter von der Bushaltestelle "Kiliansblick" entfernt. Dort hatte sie in einem Gebüsch gelegen.

Die Pilzsammlerinnen verständigten nach dem Fund sofort die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Für mehrere Stunden wurde daraufhin der Fundort von der Polizei für die Spurensicherung gesperrt.

Da nach der noch am Sonntag durchgeführten Obduktion ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, haben die für Kapitaldelikte zuständigen Beamten der Kripo Kassel die Ermittlungen aufgenommen.