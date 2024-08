Leichenfund: Polizei geht von Verbrechen aus und weiß, wer die Tote ist

Kassel - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am vergangenen Sonntag im Landkreis Kassel ist die Identität der Toten "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" geklärt.

Die Polizei hatte das Waldgebiet nach dem Leichenfund für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt.

Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Demnach handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 46 Jahre alte Frau aus dem südlich an den Landkreis Kassel angrenzenden Schwalm-Eder-Kreis.

Außerdem gaben Staatsanwaltschaft und Polizei an, dass sich durch die bisherigen umfangreichen Ermittlungen der Verdacht erhärtet habe, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist.

Zwei Pilzsammlerinnen hatten die Leiche am vergangenen Sonntag in einem zur Gemeinde Söhrewald gehörenden Waldstück entdeckt. Da die Identität der Frau zunächst nicht geklärt werden konnte, hatte es am gestrigen Montag einen Zeugenaufruf gegeben.

Dadurch sind laut Polizei mehrere Hinweise eingegangen, die dann schließlich zur Identifizierung der Frau führten.