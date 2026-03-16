Grausiger Fund im Enzkreis: Leiche am Bachufer entdeckt

Mühlacker - Am Samstagmittag wurde eine Leiche am Enzufer bei Mühlacker (Enzkreis) entdeckt. Nun prüft die Polizei, ob es sich um einen Vermissten handelt.

Die Polizei untersuchte den Fundort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Es ist noch unklar, um wen es sich bei dem toten Mann handelt, wie eine Polizeisprecherin sagte. "Wir können weder ein Fremdverschulden noch einen Suizid ausschließen", sagte sie.

Die Polizei erhofft sich genauere Ergebnisse zu Identität und Todesursache von der Obduktion. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über den Fund berichtet.

Die Leiche war beim Ortsausgang von Enzberg, einem Stadtteil Mühlackers, in Richtung Niefern gefunden worden.