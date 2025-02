Grausiger Fund im Leipziger Zentrum: Leiche nahe Hauptbahnhof entdeckt!

Leipzig - Schock am Montagmorgen: Nahe dem Hauptbahnhof wurde im Leipziger Zentrum-Ost eine leblose Person gefunden.

Der Fundort ist seit Montagvormittag großräumig abgesperrt. © Lutz Brose

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf Nachfrage von TAG24 erklärte, sei die männliche Leiche gegen 10 Uhr in der Lagerhofstraße entdeckt worden.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache in die Wege geleitet. "Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin überführt", so Freitag.

Es wurde eine Obduktion des Mannes angeordnet, mit deren Hilfe die genauen Umstände seines Ablebens geklärt werden sollen.

Zu seiner Identität lagen am Montagnachmittag noch keine Informationen vor.