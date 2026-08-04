Grausiger Fund im Wald: Arbeiter entdecken Skelett im Dickicht

Marktredwitz - In einem Wald im Landkreis Wunsiedel wurden bei Forstarbeiten Teile eines menschlichen Skeletts gefunden. Erste Anhaltspunkte führen zu einem mehr als zwei Jahre alten Vermisstenfall.

Die Polizei nahm den Fundort des Skeletts unter die Lupe und entdeckte einen möglicherweise entscheidenden Hinweis. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stießen die Arbeiter am Montag kurz nach 11 Uhr bei Vermessungen in dem Waldgebiet nördlich des Ortsteils Meußelsdorf auf die sterblichen Überreste.

Die alarmierte Polizei entdeckte dann weitere Teile des Skeletts in dem mit Laub bedeckten Boden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es jedoch keine Hinweise auf ein Verbrechen. Spuren würden auf die Identität des Toten hindeuten, so die Polizei.

Demnach sei in der Nähe eine Jacke mit einem Ausweis auf dem Waldboden gefunden worden. Bei dem Toten könnte es sich um einen seit Februar 2024 vermissten, damals 81-jährigen Mann aus Marktredwitz handeln.