Grusel-Fund auf Discounter-Parkplatz: Tote Frau entdeckt
Rostock - Gruselig: Bereits am Sonntag wurde auf einem Discounter-Parkplatz in Rostock die Leiche einer Frau gefunden. Die Polizei ermittelt.
Gegenüber TAG24 teilte eine Polizeisprecherin mit, dass der Leichenfund an der Warnowallee im Stadtteil Lütten-Klein am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr gemacht worden war.
Die Beamten leiteten daraufhin ein Todesermittlungsverfahren ein, um die genaue Todesursache der Frau, die nach TAG24-Informationen jenseits der 60 gewesen sein soll, zu klären.
Wie die Sprecherin auf Nachfrage aber bestätigte, gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden beziehungsweise ein mögliches Verbrechen.
Dementsprechend gehen die Ermittler nach aktuellem Stand davon aus, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist.
Titelfoto: Stefan Tretropp