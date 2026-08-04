Grusel-Fund auf Discounter-Parkplatz: Tote Frau entdeckt

Rostock - Gruselig: Bereits am Sonntag wurde auf einem Discounter-Parkplatz in Rostock die Leiche einer Frau gefunden. Die Polizei ermittelt.

Auf einem Discounter-Parkplatz in Rostock wurde am Sonntag eine tote Frau entdeckt. Wie kam sie ums Leben? © Stefan Tretropp

Gegenüber TAG24 teilte eine Polizeisprecherin mit, dass der Leichenfund an der Warnowallee im Stadtteil Lütten-Klein am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr gemacht worden war.

Die Beamten leiteten daraufhin ein Todesermittlungsverfahren ein, um die genaue Todesursache der Frau, die nach TAG24-Informationen jenseits der 60 gewesen sein soll, zu klären.

Wie die Sprecherin auf Nachfrage aber bestätigte, gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden beziehungsweise ein mögliches Verbrechen.