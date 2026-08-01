Mann leblos im Kölpinsee entdeckt – Polizei ermittelt

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Ein Mann wurde leblos im Kolpinsee bei Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) entdeckt. Die genauen Umstände sind bislang unklar.

Von Wilhelm Pischke

Lehnin - Ein Mann wurde leblos im Kolpinsee bei Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) entdeckt. Die genauen Umstände sind bislang unklar.

Die Polizei geht aktuell nicht davon aus, dass der Mann beim Baden ums Leben kam. (Symbolbild)
Die Polizei geht aktuell nicht davon aus, dass der Mann beim Baden ums Leben kam. (Symbolbild)  © Daniel Vogl/dpa

Die Leiche des 71-Jährigen trieb wenige Meter vom Ufer im Wasser, wie ein Polizeisprecher sagte.

Man gehe davon aus, dass der Mann ertrunken sei.

Genauere Ergebnisse werden von einem Todesermittlungsverfahren erwartet.

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Die Beamten gehen derzeit nicht von einem Badeunfall aus, da der Mann Kleidung trug.

Auch ein Einwirken von einer weiteren Person sei aktuell nicht zu erkennen, führte der Sprecher aus. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa

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