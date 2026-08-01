Mann leblos im Kölpinsee entdeckt – Polizei ermittelt
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Von Wilhelm Pischke
Lehnin - Ein Mann wurde leblos im Kolpinsee bei Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) entdeckt. Die genauen Umstände sind bislang unklar.
Die Leiche des 71-Jährigen trieb wenige Meter vom Ufer im Wasser, wie ein Polizeisprecher sagte.
Man gehe davon aus, dass der Mann ertrunken sei.
Genauere Ergebnisse werden von einem Todesermittlungsverfahren erwartet.
Die Beamten gehen derzeit nicht von einem Badeunfall aus, da der Mann Kleidung trug.
Auch ein Einwirken von einer weiteren Person sei aktuell nicht zu erkennen, führte der Sprecher aus. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa