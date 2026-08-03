Rätselhafter Leichenfund eines 27-Jährigen: Obduktionsergebnis liegt vor

Groß-Gerau - Der rätselhafte Tod eines 27-jährigen Mannes in Groß-Gerau beschäftigt die Ermittler weiter. Nachdem der junge Mann Ende Juli leblos auf einer Straße gefunden worden war, liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor.

Der 27-Jährige war am 27. Juli tot auf einer Straße in Groß-Gerau entdeckt worden. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der 27-Jährige war am späten Montagabend (27. Juli) auf der Fahrbahn der Schützenstraße tödlich verletzt aufgefunden worden, so eine vorherige Polizeimitteilung.

Um die Todesursache und die Umstände seines Ablebens näher zu klären, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag (30. Juli) eine Obduktion durchgeführt.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung sowie dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Polizei jetzt mit.