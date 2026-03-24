Grausiger Fund in Neukölln: 36-Jähriger tot in Gartenlaube gefunden

Berlin - In einer Gartenlaube in Berlin-Neukölln haben Feuerwehrleute am Montagnachmittag die Leiche eines 36-Jährigen entdeckt.

Feuerwehrleute hatten den toten 36-Jährigen entdeckt und die Polizei verständigt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Einsatzkräfte informierten die Polizei gegen 14.45 Uhr über ihren Fund in der Kleingartenanlage an der Oderstraße.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kann angesichts der Auffindesituation und der Verletzungen, die am Leichnam festgestellt wurden, eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden.