Grausiger Fund in Neukölln: 36-Jähriger tot in Gartenlaube gefunden
Berlin - In einer Gartenlaube in Berlin-Neukölln haben Feuerwehrleute am Montagnachmittag die Leiche eines 36-Jährigen entdeckt.
Die Einsatzkräfte informierten die Polizei gegen 14.45 Uhr über ihren Fund in der Kleingartenanlage an der Oderstraße.
Wie die Polizei weiter mitteilte, kann angesichts der Auffindesituation und der Verletzungen, die am Leichnam festgestellt wurden, eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden.
Eine Obduktion soll im Laufe des Dienstag erfolgen. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: David Inderlied/dpa