Leiche treibt in Fluss in Balingen: Frau starb wohl eines "nicht natürlichen Todes"
Von Martin Oversohl
Balingen - In einem Wasserlauf in Balingen (Landkreis Zollernalbkreis) ist die Leiche einer Frau gefunden worden.
Nach Polizeiangaben deutet bislang nichts auf ein Verbrechen hin.
Die Frau sei aber sehr wahrscheinlich auch "nicht eines natürlichen Todes gestorben", sagte ein Polizeisprecher.
Nähere Angaben zur Identität der Toten machte er nicht. Die Kriminalpolizei sei vor Ort.
Die Leiche war laut Polizei in der Eyach, einem Nebenfluss des Neckars, entdeckt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.
Erstmeldung: 11.09 Uhr, aktualisiert um 12.50 Uhr.
Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa