Leiche treibt in Fluss in Balingen: Frau starb wohl eines "nicht natürlichen Todes"

Balingen - In einem Wasserlauf in Balingen (Landkreis Zollernalbkreis) ist die Leiche einer Frau gefunden worden.

Die tote Frau wurde in der Eyach entdeckt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Polizeiangaben deutet bislang nichts auf ein Verbrechen hin.

Die Frau sei aber sehr wahrscheinlich auch "nicht eines natürlichen Todes gestorben", sagte ein Polizeisprecher.

Nähere Angaben zur Identität der Toten machte er nicht. Die Kriminalpolizei sei vor Ort.