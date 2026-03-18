Arbeiter schneiden Sträucher und finden Frauenleiche

Bad Wildungen - Eine furchtbare Entdeckung bei Baum- und Strauchschnitt-Arbeiten rief die Polizei auf den Plan: In einem Bach bei Bad Wildungen in Nordhessen wurde am Dienstag eine Frauenleiche entdeckt!

Beim Schneiden von Bäumen und Sträuchern stießen Arbeiter auf eine Leiche: Die Polizei in Nordhessen geht davon aus, dass es sich bei der Toten um eine vermisste 41-Jährige handelt. (Symbolbild) © Montage: 123RF/henkeova, Sebastian Gollnow/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Mitarbeiter des Kurorts im Landkreis Waldeck-Frankenberg entdeckten die Leiche und lösten umgehend Alarm aus.

"Durch die Feuerwehr konnte die Frau aus dem Wasser geborgen werden", ergänzte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Mittwoch.

Erste Ermittlungen ergaben Hinweise, dass es sich bei der Toten "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um eine 41-jährige Frau aus Bad Wildungen handelt, die bereits seit dem 12. Februar als vermisst galt.

Erkenntnisse zur genauen Todesursache liegen noch keine vor. Die Ermittler haben aber bislang keine "Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden" entdeckt, hieß es weiter.

Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Untersuchung soll neben der zweifelsfreien Identität der Leiche auch die Todesursache klären.