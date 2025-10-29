Großeinsatz nach Leichenfund in Augsburg: Beamte entdecken riesiges Waffenlager
Von Manuel Rank
Augsburg - In einem Einfamilienhaus eines Verstorbenen hat die Polizei in Augsburg ein riesiges Waffenlager entdeckt.
Bereits seit Freitag seien die Beamten in der Edelsbergerstraße im Einsatz, weil sie dort zahlreiche illegale Waffen, Munition und Gegenstände gefunden hätten, teilte die Polizei mit.
Spezialkräfte des Landeskriminalamts sowie das Ordnungsamt der Stadt Augsburg seien bei den Durchsuchungen ebenfalls beteiligt. Eine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner bestehe nicht.
Ein Angehöriger des Hausbewohners hatte die Polizei informiert, weil er den 77-Jährigen seit längerer Zeit nicht erreicht habe. Eine Streife fand den Mann tot in seinem Haus. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge starb der Bewohner eines natürlichen Todes.
Wie viele Waffen die Beamten bislang fanden, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Es seien aber "sehr, sehr viele".
Dass die Kräfte bereits seit mehreren Tagen im Einsatz seien, spreche für den Umfang des Funds. Am Donnerstag sollten die Durchsuchungen auf dem Grundstück weitergehen.
