Tote aus der Saalach geborgen: Wer kennt diese Frau?
Von Roland Beck
Piding - Mitte Dezember wurde eine tote Frau aus der Saalach im Landkreis Berchtesgadener Land geborgen. Nun sucht die Kriminalpolizei mit einem Foto nach Hinweisen zur Klärung der Identität der Verstorbenen.
Die Frau ist bislang nicht identifiziert, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht ergeben.
Die Polizei bittet weiter um Hinweise und beschreibt die Tote wie folgt:
Weiblich, etwa 50 bis 70 Jahre alt, 1,58 m groß, schlank, braune kurze Haare, Augenfarbe braun, eine ca. 10 cm lange Narbe an der rechten Schulter.
Sie trug rosafarbene Turnschuhe in der Größe 37, eine türkisfarbene Hose und ein passendes Oberteil, eine bordeauxrote Jacke mit Druckknöpfen und einem Aufnäher "94" auf der linken Brustseite, dazu eine blauschwarz melierte Wolljacke in der Größe 42.
Ein Spaziergänger bemerkte den leblosen Körper demnach am 15. Dezember vom Ufer des Flusses in Piding. Helfer von Wasserwachten und Feuerwehren hatten die Tote geborgen.
Hinweise zur Identität der Toten nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Telefon (0861) 98730 entgegen, zudem jede andere Polizeidienststelle.
