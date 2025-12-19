Tote aus der Saalach geborgen: Wer kennt diese Frau?

Mitte Dezember wurde eine Leiche aus der Saalach bei Piding geborgen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Klärung der Identität der Verstorbenen.

Von Roland Beck

Piding - Mitte Dezember wurde eine tote Frau aus der Saalach im Landkreis Berchtesgadener Land geborgen. Nun sucht die Kriminalpolizei mit einem Foto nach Hinweisen zur Klärung der Identität der Verstorbenen.

Wer kann die tote Frau identifizieren?
Wer kann die tote Frau identifizieren?  © Montage: Bodo Schackow/dpa, PP Oberbayern Süd

Die Frau ist bislang nicht identifiziert, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht ergeben.

Die Polizei bittet weiter um Hinweise und beschreibt die Tote wie folgt:

Weiblich, etwa 50 bis 70 Jahre alt, 1,58 m groß, schlank, braune kurze Haare, Augenfarbe braun, eine ca. 10 cm lange Narbe an der rechten Schulter.

Clan lebt vom Staat und residiert in Luxus-Villa: Jetzt ist Schluss mit Wohnen in Saus und Braus
Justiz Clan lebt vom Staat und residiert in Luxus-Villa: Jetzt ist Schluss mit Wohnen in Saus und Braus

Sie trug rosafarbene Turnschuhe in der Größe 37, eine türkisfarbene Hose und ein passendes Oberteil, eine bordeauxrote Jacke mit Druckknöpfen und einem Aufnäher "94" auf der linken Brustseite, dazu eine blauschwarz melierte Wolljacke in der Größe 42.

Ein Spaziergänger bemerkte den leblosen Körper demnach am 15. Dezember vom Ufer des Flusses in Piding. Helfer von Wasserwachten und Feuerwehren hatten die Tote geborgen.

Hinweise zur Identität der Toten nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Telefon (0861) 98730 entgegen, zudem jede andere Polizeidienststelle.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa (Symbolfoto)

Mehr zum Thema Leichenfunde: