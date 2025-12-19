Tote aus der Saalach geborgen: Wer kennt diese Frau?

Piding - Mitte Dezember wurde eine tote Frau aus der Saalach im Landkreis Berchtesgadener Land geborgen. Nun sucht die Kriminalpolizei mit einem Foto nach Hinweisen zur Klärung der Identität der Verstorbenen .

Wer kann die tote Frau identifizieren? © Montage: Bodo Schackow/dpa, PP Oberbayern Süd

Die Frau ist bislang nicht identifiziert, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht ergeben.



Die Polizei bittet weiter um Hinweise und beschreibt die Tote wie folgt:

Weiblich, etwa 50 bis 70 Jahre alt, 1,58 m groß, schlank, braune kurze Haare, Augenfarbe braun, eine ca. 10 cm lange Narbe an der rechten Schulter.

Sie trug rosafarbene Turnschuhe in der Größe 37, eine türkisfarbene Hose und ein passendes Oberteil, eine bordeauxrote Jacke mit Druckknöpfen und einem Aufnäher "94" auf der linken Brustseite, dazu eine blauschwarz melierte Wolljacke in der Größe 42.