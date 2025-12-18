 25.091

Nach Leichenfund an Dresdner Bahnhof: Mann stirbt an Gleis in Heidenau

An der Bahnhaltestelle Dresden-Strehlen wurde am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt. In Heidenau starb ein Mann an Gleis 2.

Von Malte Kurtz

Dresden - An der Bahnhaltestelle Dresden-Strehlen wurde am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt. Am Bahnhof in Heidenau starb kurz darauf ein Mann an Gleis 2.

Am Bahnhof in Strehlen wurde am Donnerstag eine leblose Person entdeckt. (Archivbild)
Am Bahnhof in Strehlen wurde am Donnerstag eine leblose Person entdeckt. (Archivbild)  © Steffen Füssel

Gegen 10 Uhr wurde der leblose Körper auf den Gleisen in Strehlen gefunden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Zu den Umständen des Todes konnte die Polizei derweil noch keine Angaben machen. Die Landespolizei Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Zugverkehr wurde in dem Bereich aufgrund der traurigen Entdeckung zwischenzeitlich vollkommen eingestellt. Gegen 13 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden.

Fast 40 Taten: Dresdner soll Nachbarskinder betäubt, missbraucht und vergewaltigt haben
Gerichtsprozesse Dresden Fast 40 Taten: Dresdner soll Nachbarskinder betäubt, missbraucht und vergewaltigt haben

In Heidenau kam es unterdessen zu einem Todesfall an Gleis 2, wo gegen 11.21 Uhr ein Mann aus gesundheitlichen Gründen kollabierte und auf die Gleise stürzte.

Mann stirbt an Bahnhof Heidenau

Am Bahnhof in Heidenau kollabierte am Donnerstagvormittag ein Mann und starb.
Am Bahnhof in Heidenau kollabierte am Donnerstagvormittag ein Mann und starb.  © Marko Förster

Eingeleitete Reanimierungsmaßnahmen blieben erfolglos, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei Pirna gegenüber TAG24.

Der Zugführer einer einfahrenden S-Bahn hatte bemerkt, wie der Mann zusammengebrochen war. Er konnte seine Bahn noch rechtzeitig zum Stehen bringen.

Aufgrund des Unglücks mussten die Gleise kurzzeitig gesperrt werden, sind inzwischen aber wieder frei.

Der Mann war aus gesundheitlichen Gründen zusammengebrochen.
Der Mann war aus gesundheitlichen Gründen zusammengebrochen.  © Marko Förster

Erstmeldung 18. Dezember, 11.48 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.45 Uhr.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall jedoch stark auf den ÖPNV auswirkt und es sich um einen Polizei-Einsatz im öffentlichen Raum handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

Mehr zum Thema Leichenfunde: