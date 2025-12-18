Nach Leichenfund an Dresdner Bahnhof: Mann stirbt an Gleis in Heidenau
Dresden - An der Bahnhaltestelle Dresden-Strehlen wurde am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt. Am Bahnhof in Heidenau starb kurz darauf ein Mann an Gleis 2.
Gegen 10 Uhr wurde der leblose Körper auf den Gleisen in Strehlen gefunden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Zu den Umständen des Todes konnte die Polizei derweil noch keine Angaben machen. Die Landespolizei Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Zugverkehr wurde in dem Bereich aufgrund der traurigen Entdeckung zwischenzeitlich vollkommen eingestellt. Gegen 13 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden.
In Heidenau kam es unterdessen zu einem Todesfall an Gleis 2, wo gegen 11.21 Uhr ein Mann aus gesundheitlichen Gründen kollabierte und auf die Gleise stürzte.
Mann stirbt an Bahnhof Heidenau
Eingeleitete Reanimierungsmaßnahmen blieben erfolglos, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei Pirna gegenüber TAG24.
Der Zugführer einer einfahrenden S-Bahn hatte bemerkt, wie der Mann zusammengebrochen war. Er konnte seine Bahn noch rechtzeitig zum Stehen bringen.
Aufgrund des Unglücks mussten die Gleise kurzzeitig gesperrt werden, sind inzwischen aber wieder frei.
Erstmeldung 18. Dezember, 11.48 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.45 Uhr.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall jedoch stark auf den ÖPNV auswirkt und es sich um einen Polizei-Einsatz im öffentlichen Raum handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
