Nach Leichenfund an Dresdner Bahnhof: Mann stirbt an Gleis in Heidenau

Dresden - An der Bahnhaltestelle Dresden-Strehlen wurde am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt. Am Bahnhof in Heidenau starb kurz darauf ein Mann an Gleis 2.

Am Bahnhof in Strehlen wurde am Donnerstag eine leblose Person entdeckt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Gegen 10 Uhr wurde der leblose Körper auf den Gleisen in Strehlen gefunden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Zu den Umständen des Todes konnte die Polizei derweil noch keine Angaben machen. Die Landespolizei Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Zugverkehr wurde in dem Bereich aufgrund der traurigen Entdeckung zwischenzeitlich vollkommen eingestellt. Gegen 13 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden.

In Heidenau kam es unterdessen zu einem Todesfall an Gleis 2, wo gegen 11.21 Uhr ein Mann aus gesundheitlichen Gründen kollabierte und auf die Gleise stürzte.