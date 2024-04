24.04.2024 11:36 Grusel-Fund: Anwohner entdecken Wasserleiche in Fluss

In Matzlow-Garwitz haben Anwohner am gestrigen Dienstag eine Wasserleiche entdeckt. Der Tote trieb in der Elde.

Von Bastian Küsel

Matzlow-Grawitz - Schaurig: Am gestrigen Dienstag haben Anwohner in Matzlow-Garwitz (Mecklenburg-Vorpommern) eine Wasserleiche entdeckt. In Matzlow-Garwitz haben Anwohner am gestrigen Dienstag eine Wasserleiche entdeckt. Der Tote trieb in der Elde. (Symbolfoto) © picture alliance/Philipp Schulze/dpa Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, fanden sie die Leiche eines noch unbekannten Mannes in der Elde. Der Tote wurde von der alarmierten Polizei geborgen und zur Klärung der Todesursache in die Rechtsmedizin gebracht. Laut der Ermittler gibt es bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Womöglich ist der Mann Opfer eines Unglücks geworden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu laufen.

Titelfoto: picture alliance/Philipp Schulze/dpa