Schrecklicher Fund am Straßenrand: Mann tot auf Grünstreifen entdeckt

Zossen - In Zossen ( Landkreis Teltow-Fläming ) ist es zu einem schockierenden Fund gekommen: Auf einem Grünstreifen wurde ein Mann leblos entdeckt.

Die Ermittler gehen derzeit dem Verdacht einer Körperverletzung mit tödlichem Ausgang nach. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Der Mann habe mehrere Verletzungen aufgewiesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Später nahmen die Beamten einen 18-Jährigen fest, der am Vorabend "eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Verstorbenen gehabt haben soll".

Genauere Angaben zur Leiche und zu einer möglichen Tat machten die Polizisten nicht.

Nach der zwischenzeitlichen Festnahme des Tatverdächtigen wurde durch das Amtsgericht Potsdam ein Haftbefehl erlassen.