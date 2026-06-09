Mysteriöser Leichenfund in Österreich: Spur führt nach Deutschland

Oberzeiring/Bremen - Der Fund einer Leiche in einem Wald in Österreich gibt den Ermittlern seit Monaten Rätsel auf. Jetzt führt eine Spur nach Bremen .

Das Radtrikot soll in Bremen ausgegeben worden sein. © -/LPD STEIERMARK/dpa

Bisher konnte der Tote nicht identifiziert werden, allerdings führt eine Spur nach Deutschland. Das Radtrikot des toten Mannes dürfte im Raum Bremen von der "National Cycling Academy" (NCA) an Absolventen von Spinning-Kursen ausgegeben worden sein, wie die Polizei berichtete.

Nach Einschätzung von Experten dürfte der 40 bis 60 Jahre alte Mann bereits zwischen 2014 und 2019 gestorben sein. Die Todesursache ist wegen des Zustands der sterblichen Überreste unklar.

Bereits im Mai 2025 war der Fund der Leiche in einem abgelegenen Waldstück nahe einer Wildtierfütterung in Bretsteingraben in der Steiermark angezeigt worden.

Trotz umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen, DNA-Analysen und forensischer Untersuchungen konnte die Identität des verstorbenen Mannes nicht geklärt werden.