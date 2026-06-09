Gruselfund in NRW: Feuerwehr-Taucher ziehen leblosen Körper aus Hafenbecken

Duisburg - Ein Mann ist in Duisburg in ein Hafenbecken gegangen und gestorben.

Im Duisburger Hafen haben Taucher der Feuerwehr eine männliche Leiche aus dem Wasser geborgen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Hintergründe des Geschehens sind nach Polizeiangaben noch unklar.

Der 30-Jährige habe am Montagmittag eine Absperrung an einer Fußgängerbrücke überwunden und sei über die Kaimauer ins Wasser gelangt, hieß es.

Taucher der Feuerwehr fanden später den leblosen Körper.

Nach Angaben der Polizei war es wenige Minuten zuvor in der Nähe zu einem Angriff auf einen Fußgänger gekommen. Ein 60-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei prüft nun, ob beide Fälle in einem Zusammenhang stehen.