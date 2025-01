Gruseliger Fund: Spaziergänger findet menschlichen Schädel im Wald

In einem Wald bei Büdingen-Dudenrod wurde am Wochenende ein menschlicher Schädel gefunden, die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: 123RF/lifeandtravel, Jonas Walzberg/dpa

Das Skelett-Fragment wurde bereits am letzten Samstag gefunden, wie die Polizei in Mittelhessen am heutigen Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein Spaziergänger am Nachmittag auf einem Waldweg bei der L3193 nahe dem Stadtteil Dudenrod unterwegs, etwa auf Höhe des Forstbetriebs "Christinenhof". Der Schädel lag unweit des Wegs auf dem Waldboden.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. "Es ist ungeklärt, wie der Schädel an den Ablageort gelangte", erklärte ein Sprecher.

Die Herkunft sowie die Hintergründe des Knochenfunds seien ebenfalls noch völlig unklar.

"Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass der Schädel frühestens im Oktober 2024 dort abgelegt wurde", hieß es weiter. Die Rechtsmedizin sei für weitere Untersuchungen eingeschaltet worden.