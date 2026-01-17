Schiffsführer entdeckt leblosen Mann in Elbe: Feuerwehr kann ihn nur noch tot bergen

Hamburg - Schrecklicher Fund! Feuerwehrkräfte haben am Samstagmittag einen toten Mann in Hamburg aus der Elbe geborgen. Die Identität ist noch unklar.

Die Feuerwehr holte eine männliche Wasserleiche in Hamburg-Altona aus der Elbe. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte ein Schiffsführer von einer Fähre aus eine Person auf Höhe des Altonaer Holzhafens im Wasser entdeckt.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten an die Elbe und überprüften die Aussagen.

Dabei entdeckten sie tatsächlich einen leblosen Mann zwischen den dichten Eisschollen auf dem Wasser.