Festnahme nach grausigem Leichenfund im Norden

Rostock - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Leichenfund in Rostock einen Mann vorläufig festgenommen.

Einen Tag nach dem Horror-Fund wurde ein 39-Jähriger vorläufig festgenommen. © Stefan Tretropp

Die Ermittler konnten nach dem Horror-Fund am späten Samstagnachmittag offenbar einen schnellen Erfolg verbuchen.

Wie Harald Nowack, Pressesprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, gegenüber TAG24 bestätigte, hat die Polizei einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht, mit dem Tötungsdelikt in Verbindung zu stehen. In welcher Verbindung der Verdächtige zu der toten Person steht, ist noch unklar.

Die Leiche des Opfers wurde am Samstag gegen 17 Uhr in einem kleinen Waldstück zwischen der Satower Straße und Albert-Einstein-Straße gefunden.

Ein Spaziergänger hatte die sterblichen Überreste entdeckt. "Es sah vom ersten Erscheinungsbild so aus, als ob jemand illegal Unrat im Wald entsorgt hätte. Da lag ein alter Teppich obendrauf und etwas Laub", so Nowack.

Der Passant habe sich den Müllhaufen etwas näher angesehen und den Teppich angehoben. "Dann schaute ihn aus einer Plastikwanne ein Körperteil an", sagte der Sprecher.