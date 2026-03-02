Leichenteile im Dortmund‑Ems‑Kanal gefunden
Von Dayan Djajadisastra
Rheine – Im Dortmund‑Ems‑Kanal bei Rheine sind mehrere Leichenteile entdeckt worden.
Nach Angaben der Polizei trieben die Überreste im Wasser. Feuerwehrkräfte suchten den Bereich mit Booten und Tauchern ab.
Neben der Feuerwehr waren auch die Kriminalpolizei sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.
Weitere Informationen seien bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.
Der WDR hatte zuvor über die Leichenteile berichtet.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa