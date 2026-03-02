Leichenteile im Dortmund‑Ems‑Kanal gefunden

Bei Rheine wurden in einem Kanal Leichenteile gefunden.

Von Dayan Djajadisastra

Rheine – Im Dortmund‑Ems‑Kanal bei Rheine sind mehrere Leichenteile entdeckt worden.

Im Dortmund-Ems-Kanal wurden menschliche Überreste im Wasser gefunden. (Symbolfoto)
Im Dortmund-Ems-Kanal wurden menschliche Überreste im Wasser gefunden. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei trieben die Überreste im Wasser. Feuerwehrkräfte suchten den Bereich mit Booten und Tauchern ab.

Neben der Feuerwehr waren auch die Kriminalpolizei sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Weitere Informationen seien bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Der WDR hatte zuvor über die Leichenteile berichtet.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr zum Thema Leichenfunde: