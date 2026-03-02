Leichenteile im Dortmund‑Ems‑Kanal gefunden

Rheine – Im Dortmund ‑Ems‑Kanal bei Rheine sind mehrere Leichenteile entdeckt worden.

Im Dortmund-Ems-Kanal wurden menschliche Überreste im Wasser gefunden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Polizei trieben die Überreste im Wasser. Feuerwehrkräfte suchten den Bereich mit Booten und Tauchern ab.

Neben der Feuerwehr waren auch die Kriminalpolizei sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.