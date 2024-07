25.07.2024 13:44 Handwerker finden Leiche in Schweinfurt: Das ist das Ergebnis der Obduktion

Handwerker haben in Schweinfurt eine Leiche gefunden: Am Donnerstag teilte die Polizei in Unterfranken erste Ergebnisse der Obduktion des Leichnams mit.

Von Florian Gürtler

Schweinfurt - In einem Büro- und Geschäftsgebäude in Schweinfurt stießen Handwerker auf die Leiche eines Mannes - umfangreiche Ermittlungen der Polizei setzen daraufhin ein! Die Spurensuche in dem Haus, in dem die Leiche gefunden wurde, dauert weiter an. Die Polizei ermittelt "ergebnisoffen" - die Beamten schließen Mord also nicht aus. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa Der Leichenfund wurde bereits am zurückliegenden Dienstag gemacht, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am heutigen Donnerstag mitteilte. Nach der Alarmierung rückten umgehend Polizeikräfte zu dem Haus in der Langen Zehntstraße in der Schweinfurter City aus. "Der Mann war jedoch bereits verstorben, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen", ergänzte ein Sprecher. Seitdem ermittle die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft "ergebnisoffen zu den Todesumständen", hieß es weiter. Die Beamten schließen Mord demnach nicht aus. Umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung nach Leichenfund In dem Bürogebäude wurden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet. Diese dauern auch am heutigen Donnerstag noch an. Ebenso wurde der Leichnam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am gestrigen Mittwoch einer Obduktion unterzogen. Durch diese Untersuchung ist nun klar: Bei dem Toten handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Schweinfurt. Zudem wurden Verletzungen bei dem Leichnam festgestellt. Die Gründe für diese Wunde sowie der Zeitpunkt und die Umstände des Todes des Mannes seien Gegenstand weiterer Ermittlungen.

