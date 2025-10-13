Hilferufe aus verrauchter Wohnung: Feuerwehr findet Leiche im Bett

Mannheim - Aus einer Wohnung kam Rauch, auch Hilferufe waren zu hören: Die Feuerwehr in Mannheim fand am späten Sonntagabend eine männliche Leiche .

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Wohnung stark verraucht, offene Flammen waren keine zu sehen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 22.45 Uhr wurden Anwohner auf Rauchgeruch, Feueralarm und Hilferufe aufmerksam. Daraufhin rückte die Feuerwehr zu dem Wohnungsbrand im Rheinauer Ring aus.

Die Einsatzkräfte durchsuchten die stark verrauchte Wohnung. Dabei fanden sie einen leblosen Senior im Bett. Für den 87-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich dabei um den Bewohner des Appartements", teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.