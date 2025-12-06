5.319
Schock-Fund: Jäger entdeckt menschliche Knochen in Waldstück
Peine - Gruseliger Fund in Niedersachsen: Am Freitagnachmittag wurden menschliche Knochen entdeckt. Die Polizei ermittelt.
Gegen 16 Uhr teilte ein Jäger aus Peine der Polizei mit, dass er in einem Waldstück menschliche Überreste aufgefunden hatte.
Demnach lagen die Fragmente in einem schwer zugänglichen Stück des Hainwaldes, teilte die Polizei Salzgitter mit.
Der Fund konnte vor Ort bestätigt werden, es handele sich demnach tatsächlich um menschliche Überreste.
Es ist bislang noch nicht bekannt, woher die Überreste stammen und woran der Tote gestorben sein könnte. Die Knochen wurden sichergestellt und werden derzeit untersucht.
