Schock-Fund: Jäger entdeckt menschliche Knochen in Waldstück

Peine - Gruseliger Fund in Niedersachsen : Am Freitagnachmittag wurden menschliche Knochen entdeckt. Die Polizei ermittelt.

In einem Wald bei Peine wurden menschliche Knochen gefunden. (Symbolfoto) © Julian Rettig/dpa

Gegen 16 Uhr teilte ein Jäger aus Peine der Polizei mit, dass er in einem Waldstück menschliche Überreste aufgefunden hatte.

Demnach lagen die Fragmente in einem schwer zugänglichen Stück des Hainwaldes, teilte die Polizei Salzgitter mit.

Der Fund konnte vor Ort bestätigt werden, es handele sich demnach tatsächlich um menschliche Überreste.